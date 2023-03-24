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    Полиция должна следить за психически нездоровыми людьми. Так считает Генпрокуратура

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    Генпрокуратура России выступает за контроль над психически нездоровыми людьми со стороны полиции. Об этом 24 марта заявила замначальника главного управления ведомства по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Ребрина, пишет ТАСС.

    По ее словам, речь идет не о вмешательстве в процесс лечения этих граждан, а о «присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов», в том числе с помощью информации от соседей и близких родственников о том, «как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям».

    В начале марта «Фонтанка» писала, как москвич, проходивший лечение в Психиатрической клинической больнице, после выписки толкнул молодого человека в метро под поезд. Суд отправил его под арест, а в больницу пришли следователи.

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