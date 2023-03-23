Зенитовец Клаудиньо: «Я русский!»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо впервые воспользовался российским паспортом при пересечении границы. Об этом он сообщил 23 марта изданию Sport24 после матча в Турции против местного «Фенербахче».



«Мы вместе с Малкомом показывали российский паспорт. Просто снимали только его. Да, я уже использовал его. Заезжал в Турцию по российскому паспорту. Я русский!» — заявил бразильский форвард. Последнюю фразу, отмечает издание, игрок сказал на русском языке.

