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    Зенитовец Клаудиньо: «Я русский!»

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    31 комментарий
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» /архив
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    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо впервые воспользовался российским паспортом при пересечении границы. Об этом он сообщил 23 марта изданию Sport24 после матча в Турции против местного «Фенербахче».

    «Мы вместе с Малкомом показывали российский паспорт. Просто снимали только его. Да, я уже использовал его. Заезжал в Турцию по российскому паспорту. Я русский!» — заявил бразильский форвард. Последнюю фразу, отмечает издание, игрок сказал на русском языке.

    24 февраля вышел указ Владимира Путина о приеме в гражданство России. Паспорта получили свыше 30 человек, в числе которых зенитовские бразильцы Малком и Клаудиньо.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» /архив

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    Комментарии 31

    Гость23 Мар 2023 в 23:29
    Позор джунглей!
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