В Башкирии девочка насмерть захлебнулась в луже

В башкирской деревне трёхлетний ребёнок погиб, утонув в переполненной водой яме 23 марта. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным прокуратуры региона, днём в четверг девочка во время игры неподалёку от своего дома в деревне Азангулово Мечетлинского района упала в лужу и захлебнулась.
В МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что на Тракторную улицу вызвали бригаду скорой. Приехавшим медикам оставалось зафиксировать смерть.
UFA1.RU со ссылкой на надзорное ведомство уточняет, что девочка гуляла со старшими детьми. Родители в это время были дома. Есть версия, что девочка уронила игрушку и упала, попытавшись её достать.