Автомобиль без колеса выгнал трамваи с Троицкого моста

ДТП на трамвайных путях доставило проблем городскому электротранспорту в центре Петербурга. Трамваи вынуждены объезжать другим маршрутом.
На Троицком мосту легковой автомобиль попал в аварию прямо на трамвайных путях в сторону центра, рассказал «Фонтанке» очевидец. На кадрах с места ДТП видно, что у машины отвалилось переднее колесо, а за ней стоят в ожидании трамваи.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что стороннее ДТП, случившееся в 16:10, мешает трамваям в направлении от «Выборгской». В итоге они вынуждены объезжать по Литейному проспекту и Инженерной улице.
Двумя часами ранее похожая ситуация произошла на улице Тамбасова. Там из-за небольшого ДТП встал весь транспорт, и если легковые еще могли пробраться по дворам, то автобусам деться было некуда.