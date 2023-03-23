Две легковые поймали в ловушку автобусы на Тамбасова. Движение встало на 40 минут

Небольшое столкновение легковых автомобилей больше получаса задерживало движение автобусов в Красносельском районе Петербурга днем 23 марта. Кто не успел переориентироваться вовремя, ждали в пробке.
На улице Тамбасова столкнулись автомобили Hyundai и KIA, перегородив весь проезд, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катя. «Автобусы стоят, автомобили объезжают по дворам», — рассказала она.
В комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что из-за аварии у дома 6, корпус 1, по улице Тамбасова с 14:50 до 15:32 было полностью заблокировано движение транспорта, что привело к задержке автобусов трех маршрутов: № 87, 165 и 265. Восемь автобусов застряли на месте, поскольку сдавать назад водитель не имеет права по ПДД, еще несколько диспетчеры перенаправили по объездным трассам. Сейчас участники ДТП разъехались, и движение восстановлено.