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    Две легковые поймали в ловушку автобусы на Тамбасова. Движение встало на 40 минут

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    Небольшое столкновение легковых автомобилей больше получаса задерживало движение автобусов в Красносельском районе Петербурга днем 23 марта. Кто не успел переориентироваться вовремя, ждали в пробке.

    На улице Тамбасова столкнулись автомобили Hyundai и KIA, перегородив весь проезд, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катя. «Автобусы стоят, автомобили объезжают по дворам», — рассказала она.

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    В комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что из-за аварии у дома 6, корпус 1, по улице Тамбасова с 14:50 до 15:32 было полностью заблокировано движение транспорта, что привело к задержке автобусов трех маршрутов: № 87, 165 и 265. Восемь автобусов застряли на месте, поскольку сдавать назад водитель не имеет права по ПДД, еще несколько диспетчеры перенаправили по объездным трассам. Сейчас участники ДТП разъехались, и движение восстановлено.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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