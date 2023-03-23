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    На перекрестках Пискаревского, Луначарского и Руставели модернизируют светофоры

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    Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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    В Петербурге приступили к модернизации светофоров на крупных магистралях трех районов: Красногвардейского, Калининского и Невского, сообщает 23 марта пресс-служба комитета по транспорту. Всего в этом году обновят около полусотни светофоров и установят почти столько же новых.

    В настоящее время начались работы по модернизации светофоров на перекрестках Пискаревского проспекта с проспектом Мечникова (из-за чего с 15 марта там ограничено движение), Бестужевской улицей и проспектом Металлистов, Луначарского проспекта с проспектом Художников, Светлановским и Гражданским проспектами и улицей Руставели, улицы Руставели с проспектом Просвещения и Северным проспектом, а также возле дома 60 на проспекте Обуховской Обороны. На них установят или заменят светофорные колонки, сделают кнопки для пешеходов, заменят кабельное хозяйство, установят информационные и дополнительные секции, детекторы движения и камеры. Помимо этого, занизят поребрик, чтобы пешеходам было удобнее везти коляски.

    Всего в 2023 году в рамках адресной программы в Петербурге обновят оборудование на 51 светофорном объекте в 13 районах. А в 12 районах города построят новые светофоры — всего 48. Завершить все работы должны в ноябре.

    Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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