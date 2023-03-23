Финны отпустили российские удобрения из порта Котки

МИД Финляндии снял арест с судна с российскими удобрениями, которое было задержано в Котке. Теперь оно сможет отправиться в пункт назначения.



Как сообщает министерство 23 марта, решение об отмене ареста судна было принято потому, что в ведомстве получили подтверждение, что груз будет отправлен в третью страну и он нужен для обеспечения продовольственной безопасности.



Как уточнили в ведомстве, ситуация была оперативно обработана — МИД получил заявление покупателя удобрений об освобождении 19 марта. А уже 22 марта министерство сделало исключение и сняло арест.

