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    Финны отпустили российские удобрения из порта Котки

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    МИД Финляндии снял арест с судна с российскими удобрениями, которое было задержано в Котке. Теперь оно сможет отправиться в пункт назначения.

    Как сообщает министерство 23 марта, решение об отмене ареста судна было принято потому, что в ведомстве получили подтверждение, что груз будет отправлен в третью страну и он нужен для обеспечения продовольственной безопасности.

    Как уточнили в ведомстве, ситуация была оперативно обработана — МИД получил заявление покупателя удобрений об освобождении 19 марта. А уже 22 марта министерство сделало исключение и сняло арест.

    Накануне «Фонтанка» писала, что в порту Котки задержали сухогруз Smew, который принадлежит физическому лицу, находящемуся в санкционном списке Евросоюза.

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