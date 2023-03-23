В Петербурге в колонию отправили мужчин, которые похитили человека под видом полицейских. Они требовали плату за свободу

Суд в Петербурге отправил в колонию Евгения Повалюхина, Дмитрия Тимофеева и Алексея Сотникова, которые притворились полицейскими и похитили человека. Об этом 23 марта сообщает Объединённая пресс-служба судов.



Суд установил, что не позднее 6 января прошлого года фигуранты подъехали на Audi к дому 11 на Пулковской улице, напали на потерпевшего и насильно посадили его в салон машины. Незнакомцы представились ему силовиками и пригрозили привлечением к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Избавиться от проблемы предложили деньгами: право мужчины на свободу оценили в 500 тысяч рублей.