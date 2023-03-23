В Петербурге в колонию отправили мужчин, которые похитили человека под видом полицейских. Они требовали плату за свободу

Суд в Петербурге отправил в колонию Евгения Повалюхина, Дмитрия Тимофеева и Алексея Сотникова, которые притворились полицейскими и похитили человека. Об этом 23 марта сообщает Объединённая пресс-служба судов.
Суд установил, что не позднее 6 января прошлого года фигуранты подъехали на Audi к дому 11 на Пулковской улице, напали на потерпевшего и насильно посадили его в салон машины. Незнакомцы представились ему силовиками и пригрозили привлечением к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Избавиться от проблемы предложили деньгами: право мужчины на свободу оценили в 500 тысяч рублей.
Ускорить процесс принятия решения «помогли» удары по голове и угрозы насилия со стороны Сотникова и Тимофеева. Кроме того, злоумышленники сбросили с ценника пару сотен тысяч. Пострадавший отправил 300 тысяч рублей по названным реквизитам. С телефона, который у него отобрали при якобы обыске, также списали 5 700 руб, лежавшие на кошельке QIWI.
Суд назначил Сотникову наказание в виде 6,5 года, а Тимофееву — 7,5 года в ИК строгого режима.
О Повалюхине известно, что за вождение в состоянии опьянения ему ранее запретили управлять транспортом на 1 год и 8 месяцев, его признали виновным по административной статье. Позже за похожее нарушение его судили уже по уголовной: мужчине запретили садиться за руль в течение года. Между тем 6 января, когда и происходило бутафорское задержание, именно он был на водительском сиденье Audi. Повалюхину дали 6,5 года в ИК строгого режима с запретом на управление ТС сроком на 2,5 года.
В январе прошлого года «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Автомобиль остановили по горячим следам, внутри находились четверо. Всех доставили в отдел, и один написал заявление о похищении.