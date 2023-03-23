От Таймыра до Кузбасса и Белоруссии. Кому отдали «Бронку»

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Новый владелец терминала «Порт Бронка» вхож в Белоруссию и давно претендует на работу с «Ростехом». «Фонтанка» продолжила изучение компании, которой отдали самый современный контейнерный терминал петербургского порта.

Вчера «Фонтанка» сообщила о распоряжении правительства РФ № 629-р о передаче ООО «Феникс» московскому ООО «НКК-логистик» за 10,9 млрд рублей. Оно опубликовано 20 марта на официальном интернет-портале правовой информации.



«Феникс» управляет единственным терминалом большого порта Санкт-Петербург, расположенным на южном берегу Финского залива, работающим под брендом «Порт Бронка». «НКК-логистик» любопытна не только молодым возрастом. Компания зарегистрирована в сентябре 2021 года, после чего практически сразу нашла заказчиков. Указанная в СПАРК выручка в 946 млн рублей — это всего за первые 4 месяца её существования. О реальном роде деятельности компании можно судить по спору в Арбитражном суде Москвы, который «НКК-логистик» выиграла в середине февраля у кемеровского ООО «Топливная компания Сибирь». Из материалов дела видно, что будущий владелец «Феникса» возит каменный уголь из Кузбасса в собственных и арендованных вагонах. Сделка, ставшая предметом спора, касалась поставки угля от станции Мереть Кемеровской области до станции Свислочь в Гродненском районе Белоруссии и должна была принести «НКК-логистик» 40,8 млн рублей.



Генеральный директор и владелец 20% долей «НКК-логистик» Алексей Распопов на предложение автора статьи об интервью ответил клише «Без комментариев», но факт очевиден: будущий владелец «Феникса» имеет устойчивые коммерческие и логистические связи с Белоруссией. Надо полагать, это не случайность: не далее как месяц назад СМИ транслировали слова директора второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука о том, что «Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о передаче в собственность Минску многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка».



Самого Алексея Распопова связывают с охранным бизнесом, но в качестве руководителя или совладельца каких-либо компаний в базе СПАРК он не фигурирует.

Кроме «Сибири», среди контрагентов «НКК-логистик» петербургское ООО «Глобал бизнес компани» и московское ПАО «ЛК Европлан». Первое сдает в лизинг недвижимость, второе торгует китайскими автомобилями.

Основной владелец «НКК-логистик» (80%) — московское ООО «Национальная картографическая корпорация» (отсюда и аббревиатура НКК). С марта 2021 года компания полностью принадлежит её гендиректору Наталье Морозовой. Сама она абсолютно непубличная фигура, но бизнес передал ей предприниматель Максим Морозов (надо полагать, родственник). Он тоже непубличен, но обратим внимание на интересное совпадение.



Через несколько месяцев после того, как Максим Морозов в 2015 году приобрел доли НКК, компания впервые попыталась пополнить ряды подрядчиков АО «Российская самолетостроительная корпорация «МИГ», ныне структурного подразделения «Объединенной авиастроительной корпорации» «Ростеха». На сайте Единой информационной системы в сфере закупок видно, что тот конкурс НКК проиграла, договор на выполнение топографо-геодезических и кадастровых работ по разделу земельного участка «МИГ» заключил с другой фирмой. А теперь «НКК-логистик» получит «Феникс» как раз из рук «Ростеха», которому по личному согласованию Владимира Путина компания была передана в начале прошлого года.



«НКК» — старая компания, зарегистрированная ещё в 1999 году. Специализируется на геодезической и картографической деятельности и в качестве примера успехов показывает на своем сайте в том числе карты ныне дружественных стран — Китая, Монголии. Другие примеры работ «НКК» — фотографии геодезических съемок на Таймыре по заказу «Ямалнефтегаза».

В СПАРКе видна лишь одна действующая компания с таким названием, но её хозяин и генеральный директор Марк Попович категорически отрицает какие-либо коммерческие отношения с «НКК». «Наверное, они работали с каким-то другим «Ямалнефтегазом», — предположил бизнесмен. Тёзок, действительно, несколько, но все они ныне ликвидированы.



По формальным признакам «НКК» не производит впечатление успешной компании. Её выручка за 2022 год составила всего 7,2 млн рублей. Впрочем, несколько лет назад все было по-другому. В 2018 году, например, выручка «НКК» превысила 34 млн, а в 2019-м составила почти 26 млн.

В начале нулевых годов компания проводила землеустроительные работы для межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков для организации на них нефтедобычи в Аксубаевском районе Татарстана. В частности, контракт с контролируемой ЛУКОЙЛом «Российской инновационной топливно-энергетической компанией» из Самары предполагал землеустроительные работы на 120 гектарах.

Так что будущие владельцы терминала «Порт Бронка» в Большом порту Санкт-Петербург имеют все необходимые для текущего момента компетенции — от живых связей с Белоруссией до опыта работы на Крайнем Севере и в месторождениях по добыче углеводородов.



Партнер и руководитель петербургского офиса консалтинговой компании АЛЬТХАУС Александр Арбузов обращает внимание на интересующий сейчас многих вопрос: как можно передать актив без торгов в рамках приватизации?

— В 2010 году в федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества были внесены изменения, позволяющие правительству своими решениями проводить приватизацию, минуя общий порядок. Как сказано в законе, это делается, когда необходимо, в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики, развития малого и среднего предпринимательства. Таким образом высший исполнительный орган решает проблему сложных бюрократических процедур. И «Порт Бронка» здесь не первый. Подобные распоряжения принимались и в 2020 году, и 2014-м. Правда, тогда они касались других объектов (например, газовой промышленности), — говорит юрист.



Лев Годованник

