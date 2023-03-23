«Не идти на поводу у позвонившего». Мошенники повадились собирать в Смольном средства «на поддержку мобилизованных»

Чиновников Смольного предупредили о мошенниках, которые звонят под видом начальства и просят организовать сбор средств. Повод выбирают такой, что не каждый замешкается.



По данным «Фонтанки», письмо о профилактике «мошеннических действий в отношении должностных лиц исполнительных органов государственной власти» в последние дни разослали по этим органам и их подведомственным организациям. В нем говорится, что с начала 2023 года участились случаи обмана по следующей схеме: на телефон госслужащего поступает звонок, на том конце провода представляются одним из вышестоящих должностных лиц городской администрации. Далее идет просьба организовать сбор средств, предлоги бывают разные: в частности, «поддержка членов семей и участников СВО», материально-техническое обеспечение самого ведомства и др.



«В действительности звонок совершается мошенниками, и указанная схема направлена исключительно на хищение чужого имущества, а также на подрыв авторитета должностных лиц Правительства и Администрации Санкт-Петербурга», — говорится в смольнинской рассылке. Уточняют, что злоумышленники используют сервисы подмены номеров.



Инструкции выданы несложные: «не принимать решение сразу, идя на поводу у позвонившего, а проверить полученную от него информацию»; для этого надо либо сообщить своему руководителю, либо самому связаться с человеком, которым представляется голос в телефоне. И ни в коем случае не сообщать служебные сведения или личные данные сотрудников. При этом если попытка обмана подтверждается, необходимо подробно доложить о ней в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

