«Сынок, тебе надо пойти вон в ту сторону». Глава ГУ МВД рассказал, куда отправил телефонных мошенников

Начальник петербургского главка Роман Плугин в ходе отчета в Заксобрании 22 марта рассказал о своем разговоре с телефонным мошенником, который представился его сыном, якобы попавшим в ДТП. Глава ГУ МВД указал собеседнику, в какую сторону ему следует идти.



Вопрос про телефонных мошенников задал член фракции «Справедливой России — За правду» Александр Новиков. Он рассказал, что многие его знакомые и он сам с каждым днем получают все больше звонков от мошенников, которые представляются «органами МВД», «Следственным комитетом» и «прокуратурой». «Поток этот растет... А вы получаете такие звонки?» — поинтересовался депутат.

