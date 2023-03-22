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    «Сынок, тебе надо пойти вон в ту сторону». Глава ГУ МВД рассказал, куда отправил телефонных мошенников

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    Начальник петербургского главка Роман Плугин в ходе отчета в Заксобрании 22 марта рассказал о своем разговоре с телефонным мошенником, который представился его сыном, якобы попавшим в ДТП. Глава ГУ МВД указал собеседнику, в какую сторону ему следует идти.

    Вопрос про телефонных мошенников задал член фракции «Справедливой России — За правду» Александр Новиков. Он рассказал, что многие его знакомые и он сам с каждым днем получают все больше звонков от мошенников, которые представляются «органами МВД», «Следственным комитетом» и «прокуратурой». «Поток этот растет... А вы получаете такие звонки?» — поинтересовался депутат.

    «Получал неоднократно, — сообщил Плугин. — Более того, у меня три сына, получал звонок, в частности: «Папа, у меня проблемы, я сбил человека». Я ему говорю: «Что нужно-то?», понимая, с кем я говорю. «Ну, там нужны деньги». Я сказал: «Сынок, тебе надо пойти вон в ту сторону». Другими словами».

    «Фонтанка» писала, что в ГУ МВД месяц назад появилось новое подразделение, оно будет бороться с киберпреступностью.

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