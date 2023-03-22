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    В полиции Петербурга появились хакеры

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    Новое подразделение появилось в ГУ МВД месяц назад. Оно будет бороться с киберпреступностью.

    Как сообщает глава управления Роман Плугин в ЗакС 22 марта, оно объединит полицейских специалистов по расследованию преступлений в IT-сфере. Уже сейчас их усилия уменьшили уровень преступности в этой сфере в Петербурге на 6 %.

    Удалось сократить на 35 % количество краж с банковских счетов, а мошенничеств с использованием электронных средств платежа — в полтора раза.

    Потерпевшим по делам, связанным с IT-сферой, возвращено 153 миллиона рублей.

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