В полиции Петербурга появились хакеры

Новое подразделение появилось в ГУ МВД месяц назад. Оно будет бороться с киберпреступностью.



Как сообщает глава управления Роман Плугин в ЗакС 22 марта, оно объединит полицейских специалистов по расследованию преступлений в IT-сфере. Уже сейчас их усилия уменьшили уровень преступности в этой сфере в Петербурге на 6 %.



Удалось сократить на 35 % количество краж с банковских счетов, а мошенничеств с использованием электронных средств платежа — в полтора раза.



Потерпевшим по делам, связанным с IT-сферой, возвращено 153 миллиона рублей.

