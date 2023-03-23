В Башкирии шестеро подростков попали в смертельное ДТП на отцовском ВАЗе

В селе Тирлянский в Башкирии в ДТП погиб один подросток, еще пятеро пострадали. Двое — в тяжелом состоянии. Об этом 23 марта сообщает Ufa1 со ссылкой на МЧС.



Ночью столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ. За рулем первого сидел 17-летний парень — он скончался на месте. Еще в салоне находились пятеро несовершеннолетних.