В Башкирии шестеро подростков попали в смертельное ДТП на отцовском ВАЗе

В селе Тирлянский в Башкирии в ДТП погиб один подросток, еще пятеро пострадали. Двое — в тяжелом состоянии. Об этом 23 марта сообщает Ufa1 со ссылкой на МЧС.
Ночью столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ. За рулем первого сидел 17-летний парень — он скончался на месте. Еще в салоне находились пятеро несовершеннолетних.
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У погибшего подростка не было, разумеется, водительского удостоверения. Он решил покататься с друзьями и, по словам отца, взял машину без спроса. УАЗом управлял 28-летний мужчина. По данным ГИБДД, он не пострадал и был трезв.
В больницу доставлены три девочки по 14 лет и двое мальчиков 16 и 17 лет. В тяжелом состоянии одна из девочек и 17-летний пассажир. У всех остальных состояние средней степени тяжести.