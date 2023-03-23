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    В Башкирии шестеро подростков попали в смертельное ДТП на отцовском ВАЗе

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    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Башкортостан
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    В селе Тирлянский в Башкирии в ДТП погиб один подросток, еще пятеро пострадали. Двое — в тяжелом состоянии. Об этом 23 марта сообщает Ufa1 со ссылкой на МЧС.

    Ночью столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ. За рулем первого сидел 17-летний парень — он скончался на месте. Еще в салоне находились пятеро несовершеннолетних.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Башкортостан

    У погибшего подростка не было, разумеется, водительского удостоверения. Он решил покататься с друзьями и, по словам отца, взял машину без спроса. УАЗом управлял 28-летний мужчина. По данным ГИБДД, он не пострадал и был трезв.

    В больницу доставлены три девочки по 14 лет и двое мальчиков 16 и 17 лет. В тяжелом состоянии одна из девочек и 17-летний пассажир. У всех остальных состояние средней степени тяжести.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Башкортостан

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