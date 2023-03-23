Генпрокуроры России и Таиланда подписали программу сотрудничества

Генеральные прокуроры РФ и Таиланда Игорь Краснов и Нари Тантасатиен подписали программу сотрудничества двух ведомств, рассчитанную на 2023–2024 годы, сообщает 23 марта Генпрокуратура.
По словам Краснова, оба государства сейчас сталкиваются с похожими криминальными угрозами, многие из них приобрели «трансграничный характер и вышли далеко за пределы национальных юрисдикций».
«Среди таковых киберпреступность, противоправный оборот криптовалют, экстремизм, терроризм. В этом году в наших странах одобрено соглашение об экстрадиции, готовится его подписание», — отметил Краснов (цитата по ТАСС).
Он рассказал о реализуемых в России программах обучения для иностранцев и пригласил коллег из Таиланда «к взаимодействию на данном направлении». Российские прокуроры, по словам Краснова, готовы поделиться опытом в области борьбы с наркопреступностью, коррупцией, нелегальной миграцией, защиты прав несовершеннолетних.