Генпрокуроры России и Таиланда подписали программу сотрудничества

Генеральные прокуроры РФ и Таиланда Игорь Краснов и Нари Тантасатиен подписали программу сотрудничества двух ведомств, рассчитанную на 2023–2024 годы, сообщает 23 марта Генпрокуратура.



По словам Краснова, оба государства сейчас сталкиваются с похожими криминальными угрозами, многие из них приобрели «трансграничный характер и вышли далеко за пределы национальных юрисдикций».



«Среди таковых киберпреступность, противоправный оборот криптовалют, экстремизм, терроризм. В этом году в наших странах одобрено соглашение об экстрадиции, готовится его подписание», — отметил Краснов (цитата по ТАСС).

