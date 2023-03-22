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    Инна Шалыто покинула пост главы «Роскино»

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    1 комментарий

    Инна Шалыто покинула пост генерального директора «Роскино». Об этом 22 марта сообщили в министерстве культуры. Временно исполнять обязанности главы компании будет первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова.

    Инна Шалыто руководила «Роскино» с конца апреля прошлого года. За это время «Роскино» переориентировала международную работу по продвижению российских фильмов на рынки Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, уточнили в министерстве.

    Напомним, ранее Инна Шалыто возглавляла петербургский комитет по развитию туризма. В 2016 году она покинула этот пост. До этого она была заместителем председателя комитета по инвестициям, а до прихода в Смольный работала в компаниях МТС и Yota.

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    Комментарии 1

    Гость22 Мар 2023 в 21:25
    шапито. занавес.
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