Бывший председатель комитета по туризму Петербурга возглавила «Роскино»

Инна Шалыто назначена новым руководителем «Роскино», которое занимается продвижением российских фильмов за рубежом. В 2014–2016 годах она была председателем петербургского комитета по туризму.



Как сообщают «Ведомости» 28 апреля со ссылкой на представителя компании, Евгения Маркова, которая управляла «Роскино» с 2019 года, переходит в совет директоров общества и займется стратегическими задачами его развития.



«Роскино» принадлежит «Росимуществу» и, как говорится на сайте организации, «является основным оператором по продвижению фильмов, сериалов и анимации, а также творческого потенциала российских талантов за рубежом и возможностей копродукции внутри России».

