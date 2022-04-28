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    Бывший председатель комитета по туризму Петербурга возглавила «Роскино»

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    Инна Шалыто назначена новым руководителем «Роскино», которое занимается продвижением российских фильмов за рубежом. В 2014–2016 годах она была председателем петербургского комитета по туризму.

    Как сообщают «Ведомости» 28 апреля со ссылкой на представителя компании, Евгения Маркова, которая управляла «Роскино» с 2019 года, переходит в совет директоров общества и займется стратегическими задачами его развития.

    «Роскино» принадлежит «Росимуществу» и, как говорится на сайте организации, «является основным оператором по продвижению фильмов, сериалов и анимации, а также творческого потенциала российских талантов за рубежом и возможностей копродукции внутри России».

    Инна Шалыто ушла из Смольного в 2016 году после двух лет на должности председателя комитета по туризму. До этого она была зампредседателя комитета по инвестициям, а перед приходом в Смольный работала в компаниях Yota и МТС. В тот период она успела провести выставку своих фотографий, а также стать героиней публикации Cosmopolitan с пророческим, как выясняется, названием «Свое кино».

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