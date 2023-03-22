В Германии оштрафовали немца за футболку с «Z». Деньги уйдут фонду, помогающему Украине

Житель Германии разочаровался в российской прессе и своём выборе одежды, но не избежал суда и финансового наказания. Он надел футболку с буквой «Z» в ответ на жёлто-голубой флаг, который появился на рабочем месте.



Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, в Висбадене штраф за публичную демонстрацию символики получил 49-летний немец русского происхождения. Мужчина работает электриком, живёт в Германии порядка 30 лет, но на местные СМИ переключился недавно.



В суде он рассказал, что после начала спецоперации продолжал создавать свою картину мира, опираясь на российскую прессу. После того, как начальник водрузил флаг Украины на здание компании, начал приходить на работу в чёрной футболке с белой «Z». Униформой она, судя по всему не стала. После замечания начальства, электрик забросил подарок друга из России в шкаф.

