Житель Германии разочаровался в российской прессе и своём выборе одежды, но не избежал суда и финансового наказания. Он надел футболку с буквой «Z» в ответ на жёлто-голубой флаг, который появился на рабочем месте.
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, в Висбадене штраф за публичную демонстрацию символики получил 49-летний немец русского происхождения. Мужчина работает электриком, живёт в Германии порядка 30 лет, но на местные СМИ переключился недавно.
В суде он рассказал, что после начала спецоперации продолжал создавать свою картину мира, опираясь на российскую прессу. После того, как начальник водрузил флаг Украины на здание компании, начал приходить на работу в чёрной футболке с белой «Z». Униформой она, судя по всему не стала. После замечания начальства, электрик забросил подарок друга из России в шкаф.
Как отметила судья, демонстрация символа «Z» в Висбадене является уголовным преступлением. При этом фигуранта готовы отпустить со штрафом. Его обязали сделать пять взносов по 300 евро союзу благотворительных организаций, который, в числе прочего, помогает Украине и жертвам землетрясений в Сирии и Турции.
Об уголовной ответственности за публичную демонстрацию «Z» в знак поддержки военных действий в МВД Германии сообщали в марте прошлого года.