Россиянин рекордно просрочил визу в Таиланде и лишился свободы

Гражданин России был арестован властями Таиланда из-за просроченной на несколько лет визы, пишет местное издание The Phuket Express.



Как сообщают 22 марта журналисты со ссылкой на сотрудников иммиграционной службы, 34-летний россиянин был арестован на курорте острова Пханган из-за превышения сроков действия визы на 993 дня.

Мужчина был доставлен в полицейский участок, ему предъявлены обвинения и теперь грозит депортация на родину. Из какого города россиянин, не уточняется.

Ранее власти Бали объявили, что сотрудники иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявлять вероятные нарушения визовых правил.