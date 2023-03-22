Председателей комитетов Ленобласти свозили в СИЗО. Явка была обязательной

Председатели комитетов правительства Ленобласти побывали в СИЗО-5, расположенном в Петербурге. Чиновникам провели экскурсию. Об этом 22 марта сообщает портал 47news.

Это действующее учреждение, которое предназначено для подследственных женщин и мужчин. Явка была строго обязательной. По коридорам слуг народа провёл замначальника изолятора.

На входе у чиновников изъяли все устройства и документы, фото- и видеосъёмка там запрещены. Сначала им показали, что происходит, когда арестованного привозят, далее — камеры. Одну из них даже открыли, удалось пообщаться с женщинами, которые были внутри.



В хозблоке поговорили с теми, кто получил реальный срок. Особенно гостей интересовало то, сколько свиданий им разрешено с близкими и как они происходят. Председатель комитета по малому и среднему бизнесу Светлана Нерушай активно спрашивала, сколько литров супа варят за день.



В беседе с корреспондентом издания председатель комитета градостроительной политики Игорь Кулаков заявил, что ничего принципиально нового для себя не увидел. Ранее он работал в строительных организациях и бывал в похожих заведениях при их ремонте.



Глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, который раньше был начальником отдела специального назначения «Тайфун» ФСИН, заявил, что ему всё понравилось и система исполнения наказаний с тех пор, как он в ней работал, сделала серьёзный шаг вперёд. Тем не менее заметил, что помещениям много десятков лет, там можно заметить грибок на стенах и не только его.

Начальник СИЗО, сказал Седов, объяснил мероприятие «пожеланием показать, как выглядят эти стены изнутри». «Если была цель заставить задуматься о том, чего можешь лишиться и где оказаться в случае чего, то она точно была достигнута», — добавил он.



Были и те, кто остался под большим впечатлением. Председатель комитета по социальной защите Анастасия Толмачёва рассказала о спёртом воздухе и радости, в том числе психологической, которую она ощутила, оказавшись на улице. Бытовые условия, по её словам, не пугают — они понятны благодаря фильмам. Есть крепкая дверь с решёткой, а за ней — места для сна, посредине камеры же находится стол.

Глава КУГИ Марина Тоноян заметила, что условия «мягко говоря, так себе». Обстановку внутри она назвала «гнетущей».

