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    Председателей комитетов Ленобласти свозили в СИЗО. Явка была обязательной

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    Председатели комитетов правительства Ленобласти побывали в СИЗО-5, расположенном в Петербурге. Чиновникам провели экскурсию. Об этом 22 марта сообщает портал 47news.

    Это действующее учреждение, которое предназначено для подследственных женщин и мужчин. Явка была строго обязательной. По коридорам слуг народа провёл замначальника изолятора.

    На входе у чиновников изъяли все устройства и документы, фото- и видеосъёмка там запрещены. Сначала им показали, что происходит, когда арестованного привозят, далее — камеры. Одну из них даже открыли, удалось пообщаться с женщинами, которые были внутри.

    В хозблоке поговорили с теми, кто получил реальный срок. Особенно гостей интересовало то, сколько свиданий им разрешено с близкими и как они происходят. Председатель комитета по малому и среднему бизнесу Светлана Нерушай активно спрашивала, сколько литров супа варят за день.

    В беседе с корреспондентом издания председатель комитета градостроительной политики Игорь Кулаков заявил, что ничего принципиально нового для себя не увидел. Ранее он работал в строительных организациях и бывал в похожих заведениях при их ремонте.

    Глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, который раньше был начальником отдела специального назначения «Тайфун» ФСИН, заявил, что ему всё понравилось и система исполнения наказаний с тех пор, как он в ней работал, сделала серьёзный шаг вперёд. Тем не менее заметил, что помещениям много десятков лет, там можно заметить грибок на стенах и не только его.

    Начальник СИЗО, сказал Седов, объяснил мероприятие «пожеланием показать, как выглядят эти стены изнутри». «Если была цель заставить задуматься о том, чего можешь лишиться и где оказаться в случае чего, то она точно была достигнута», — добавил он.

    Были и те, кто остался под большим впечатлением. Председатель комитета по социальной защите Анастасия Толмачёва рассказала о спёртом воздухе и радости, в том числе психологической, которую она ощутила, оказавшись на улице. Бытовые условия, по её словам, не пугают — они понятны благодаря фильмам. Есть крепкая дверь с решёткой, а за ней — места для сна, посредине камеры же находится стол.

    Глава КУГИ Марина Тоноян заметила, что условия «мягко говоря, так себе». Обстановку внутри она назвала «гнетущей».

    Еще в феврале губернатор области Александр Дрозденко распорядился организовать для подчиненных экскурсию в СИЗО. Целью похода он назвал «профилактику». Решение он принял на фоне череды арестов в структурах администрации региона.

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