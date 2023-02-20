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    Дрозденко отправляет подчиненных в СИЗО — осознавать возможную перспективу

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    В качестве воспитательной меры на фоне череды арестов в структурах администрации Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко распорядился организовать для подчиненных экскурсию. Глав комитетов отправят знакомиться с бытом учреждений ФСИН.

    Об инициативе губернатора пишет 47news 20 февраля. Дрозденко назвал это ознакомительной экскурсией, цель которой — профилактика. «По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых», — дополнил губернатор.

    Издание отмечает, что прогулки по колониям маловероятны, так что, скорее всего, чиновников отправят в СИЗО.

    За последнее время задержана плеяда высокопоставленных чиновников Ленинградской области. Так, в начале февраля за взятку задержан бывший первый зампред комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин. В январе — экс-зампред комитета по управлению госимуществом Олег Зинченко (ему вменили взятку различными благами, в том числе кофемашиной). В декабре по подозрению в получении взятки задержан экс-председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев. В сентябре — замначальника управления Госэкспертизы Евгений Бредихин (следствие предъявило ему особо крупную растрату средств Фонда помощи дольщикам и передачу взяток). В суд ушло дело бывшей начальницы отдела выдачи разрешений на строительство Госстройнадзора Раисы Скуридиной. Под следствием — главный специалист комитета Госстройнадзора Роман Кирбабин, у которого нашли 14,5 млн рублей. Бывший зампред Госстройнадзора Дмитрий Лобановский в декабре был осужден на 5 лет за взятку.

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