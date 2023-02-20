Дрозденко отправляет подчиненных в СИЗО — осознавать возможную перспективу

В качестве воспитательной меры на фоне череды арестов в структурах администрации Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко распорядился организовать для подчиненных экскурсию. Глав комитетов отправят знакомиться с бытом учреждений ФСИН.
Об инициативе губернатора пишет 47news 20 февраля. Дрозденко назвал это ознакомительной экскурсией, цель которой — профилактика. «По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых», — дополнил губернатор.
Издание отмечает, что прогулки по колониям маловероятны, так что, скорее всего, чиновников отправят в СИЗО.