«Ответ будет страшным». Лукашенко допустил, что Россия поставит Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном»

Россия может поставить Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном» в том случае, если Великобритания передаст ВСУ снаряды с обеднённым ураном. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.



По словам главы государства, использование Украиной таких боеприпасов не останется безнаказанным. «Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет», — уточнил Лукашенко.



Напомним, накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды с обеднённым ураном.

