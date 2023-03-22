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    Комздрав рассказал, что в Петербурге происходит с туберкулезом

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    Заболеваемость туберкулезом в Петербурге вышла на исторический минимум, заявили в комитете по здравоохранению 22 марта.

    По данным ведомства, всего в 2022 году было выявлено 1 045 новых случаев активного туберкулёза в городе, из них 37 – у детей. Охватить вакцинацией удалось 97% новорожденных.

    Но при этом гипердиагностики в Петербурге нет и главный фтизиатр Комздрава Александр Пантелеев считает, что городу необходимо серьезно сосредоточиться на профилактике туберкулеза, выявлении латентной туберкулезелой инфекции. По его словам, надо создать единое централизованное учреждение противотуберкулезной помощи для унификации подхода.

    Летом прошлого года «Фонтанка» рассказывала, почему в Петербурге закрывается туберкулезный диспансер и почему в метро болезнью больше не заразиться.

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