Тинькофф Банк приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию

Тинькофф Банк сейчас не совершает переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС со ссылкой на операторов поддержки сервиса.



Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В некоторые банки стран можно перечислить только юани. «Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки. Для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации», — отметили в службе поддержки.



25 февраля ЕС ввел санкции против Тинькофф Банка. 3 марта банк приостановил валютные переводы в Грузию, 5 марта — в Турцию. Ранее через «Тинькофф» можно было переводить суммы от 10 тысяч турецких лир.

