    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    756мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.84eur82.54

    Тинькофф Банк приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию

    631
    обсудить

    Тинькофф Банк сейчас не совершает переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию и Герцеговину, сообщает ТАСС со ссылкой на операторов поддержки сервиса.

    Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. В некоторые банки стран можно перечислить только юани. «Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки. Для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации», — отметили в службе поддержки.

    25 февраля ЕС ввел санкции против Тинькофф Банка. 3 марта банк приостановил валютные переводы в Грузию, 5 марта — в Турцию. Ранее через «Тинькофф» можно было переводить суммы от 10 тысяч турецких лир.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close