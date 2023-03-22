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    Полунин не пришёл на награждение в Кремль. Путин заметил, а причина проста

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    Танцовщик Сергей Полунин в среду не появился на награждении в Кремле. Ранее он стал лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры 2022 года за «вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства».

    «Что-то я его не вижу», — сказал президент, оглашая список лауреатов. Соответствующая видеозапись 22 марта появилась в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.

    Советник президента Владимир Толстой объяснил причину отсутствия Полунина. Артист балета, по его словам, сегодня участвует в премьере спектакля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что отсутствие танцовщика связано с его загруженностью. Помимо него, на церемонии не оказалось еще двух награжденных.

    «Фонтанка» писала, что президент России указом от 21 марта присудил премии троим молодым деятелям культуры за 2022 год. В их числе — артист балета Сергей Полунин, который с 2019 года возглавляет Театр оперы и балета Севастополя, а также местную Академию хореографии. Награды также удостоена скульптор Екатерина Пильникова и театральный режиссёр Айдар Заббаров.

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