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    В Выборге суд прекратил уголовное дело егеря, случайно застрелившего коллегу на охоте

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    Выборгский городской суд прекратил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 53-летнего егеря Глебычевского лесничества. Во время осенней охоты он случайным выстрелом убил коллегу.

    Как стало известно 22 марта 47news, мужчина раскаялся в содеянном, компенсировал моральный вред близким убитого, помог с похоронами и принес извинения, которые были приняты. Дело закончилось примирением сторон.

    Несчастный случай произошел 17 сентября прошлого года во время охоты у поселка Ермилово. Егерь из карабина «Тигр» выстрелил в сторону шевелящегося кустарника, думая, что там кабан, но ранил в грудь другого участника охоты. 68-летний мужчина скончался.

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