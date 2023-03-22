В Выборге суд прекратил уголовное дело егеря, случайно застрелившего коллегу на охоте

Выборгский городской суд прекратил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 53-летнего егеря Глебычевского лесничества. Во время осенней охоты он случайным выстрелом убил коллегу.



Как стало известно 22 марта 47news, мужчина раскаялся в содеянном, компенсировал моральный вред близким убитого, помог с похоронами и принес извинения, которые были приняты. Дело закончилось примирением сторон.

Несчастный случай произошел 17 сентября прошлого года во время охоты у поселка Ермилово. Егерь из карабина «Тигр» выстрелил в сторону шевелящегося кустарника, думая, что там кабан, но ранил в грудь другого участника охоты. 68-летний мужчина скончался.