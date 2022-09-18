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    В Ленобласти егерь застрелил коллегу, спутав его с шевелящимся кабаном

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    4 комментария

    В Выборгском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели 68-летнего егеря. Как пишет 47news, в непреднамеренном убийстве признался коллега мужчины.

    По данным издания, 17 сентября 52-летний егерь Глебычевского лесничества обратился в полицию около одиннадцати часов утра. Он рассказал, что случайно выстрелил в своего напарника в лесу около поселка Ермилово. Объяснил произошедшее просто: спутал шевеление егеря в кустах с движением кабана.

    На месте происшествия полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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    Комментарии 4

    Zet18 Сен 2022 в 11:14
    С полем...
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