В Ленобласти егерь застрелил коллегу, спутав его с шевелящимся кабаном

В Выборгском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели 68-летнего егеря. Как пишет 47news, в непреднамеренном убийстве признался коллега мужчины.
По данным издания, 17 сентября 52-летний егерь Глебычевского лесничества обратился в полицию около одиннадцати часов утра. Он рассказал, что случайно выстрелил в своего напарника в лесу около поселка Ермилово. Объяснил произошедшее просто: спутал шевеление егеря в кустах с движением кабана.
На месте происшествия полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».