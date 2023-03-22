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    В Петербурге прекращено дело матери, случайно заколовшей детей до судорог и комы

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    В Петербурге уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью детей по неосторожности прекращено в связи с примирением сторон. Мать пыталась вылечить простуду, но не рассчитала дозировку препарата.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 марта, 33-летняя жительница Загребского бульвара признала, что неумышленно навредила сыну и дочери. Девочку четырёх лет и её брата-первоклассника госпитализировали в мае прошлого года с судорогами и в коматозном состоянии. «Фонтанка» писала, что обоих в скорой пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

    По предварительным данным, уколы простудившимся детям делала бабушка с медицинским дипломом. Мать призналась, что сама выполнила внутримышечные инъекции с раствором, содержащим лидокаин.

    Мальчик и девочка попали в больницу с отравлением в результате передозировки.

    Их представитель в суде заявил ходатайство о прекращении производства. Женщина ухаживала за детьми после выписки, покупала лекарства. Муж счёл, что этим она загладила вред. Гособвинитель не возражал, и мировой судья судебного участка 193 позволил сторонам примириться.

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