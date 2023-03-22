В Петербурге прекращено дело матери, случайно заколовшей детей до судорог и комы

В Петербурге уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью детей по неосторожности прекращено в связи с примирением сторон. Мать пыталась вылечить простуду, но не рассчитала дозировку препарата.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 марта, 33-летняя жительница Загребского бульвара признала, что неумышленно навредила сыну и дочери. Девочку четырёх лет и её брата-первоклассника госпитализировали в мае прошлого года с судорогами и в коматозном состоянии. «Фонтанка» писала, что обоих в скорой пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

