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    На юге Петербурга двое детей попали в реанимацию после бабушкиных уколов, на востоке обварился двухлетний

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    3 комментария

    Лечение простуды в домашних условиях обернулось госпитализацией двух детей во Фрунзенском районе Петербурга: к аппарату ИВЛ их подключили после уколов от бабушки с дипломом. В Оккервиле малолетняя девочка дотянулась до закипевшего чайника.

    По данным «Фонтанки», бригада скорой увезла четырёхлетнюю девочку и её брата-первоклассника, которому со дня на день исполняется восемь лет, из квартиры на Загребском бульваре 18 мая около 20 часов. У детей были судороги, обоих в машине подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики диагностировали отравление, в больницу пациенты поступили в тяжёлом состоянии.

    Брат и сестра воспитываются в благополучной семье. Родители приехали из Таджикистана. Матери 32 года, она ведёт домашнее хозяйство, 40-летний отец работает инженером-технологом. Детьми также занимается бабушка — пенсионерка с дипломом врача-терапевта. По предварительным данным, она сделала внукам уколы с антибиотиком от простуды, после них детям резко стало плохо.

    Ещё один ребёнок — девочка двух с половиной лет — пострадал в квартире на улице Подвойского накануне около полудня. Девушка 20 лет из Грузии объяснила медикам, что поставила на шкаф закипевший чайник, дочь до него дотянулась. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами лица и тела.

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    Комментарии (3)

    LindaMc
    у корреспондента появился осведомитель в детской больнице? теперь каждый случай детской болячки попадает в газету?
    Sonata
    "Антибиотик от простуды" О_о
    сусловский
    таких не жалко !
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