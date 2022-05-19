На юге Петербурга двое детей попали в реанимацию после бабушкиных уколов, на востоке обварился двухлетний

Лечение простуды в домашних условиях обернулось госпитализацией двух детей во Фрунзенском районе Петербурга: к аппарату ИВЛ их подключили после уколов от бабушки с дипломом. В Оккервиле малолетняя девочка дотянулась до закипевшего чайника.



По данным «Фонтанки», бригада скорой увезла четырёхлетнюю девочку и её брата-первоклассника, которому со дня на день исполняется восемь лет, из квартиры на Загребском бульваре 18 мая около 20 часов. У детей были судороги, обоих в машине подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики диагностировали отравление, в больницу пациенты поступили в тяжёлом состоянии.

