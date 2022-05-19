На юге Петербурга двое детей попали в реанимацию после бабушкиных уколов, на востоке обварился двухлетний

Лечение простуды в домашних условиях обернулось госпитализацией двух детей во Фрунзенском районе Петербурга: к аппарату ИВЛ их подключили после уколов от бабушки с дипломом. В Оккервиле малолетняя девочка дотянулась до закипевшего чайника.
По данным «Фонтанки», бригада скорой увезла четырёхлетнюю девочку и её брата-первоклассника, которому со дня на день исполняется восемь лет, из квартиры на Загребском бульваре 18 мая около 20 часов. У детей были судороги, обоих в машине подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики диагностировали отравление, в больницу пациенты поступили в тяжёлом состоянии.
Брат и сестра воспитываются в благополучной семье. Родители приехали из Таджикистана. Матери 32 года, она ведёт домашнее хозяйство, 40-летний отец работает инженером-технологом. Детьми также занимается бабушка — пенсионерка с дипломом врача-терапевта. По предварительным данным, она сделала внукам уколы с антибиотиком от простуды, после них детям резко стало плохо.
Ещё один ребёнок — девочка двух с половиной лет — пострадал в квартире на улице Подвойского накануне около полудня. Девушка 20 лет из Грузии объяснила медикам, что поставила на шкаф закипевший чайник, дочь до него дотянулась. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами лица и тела.