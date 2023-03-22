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    Два беспилотника в Севастополе уничтожили девушки-военнослужащие. Их представили к наградам

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    Девушки-военнослужащие уничтожили два из трех надводных беспилотников в Севастополе утром 22 марта. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ.

    Шойгу поручил представить к наградам и выписать денежную премию старшему матросу контрактной службы и главной старшине, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

    Атака на Севастополь началась около пяти часов утра в среду утром. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, украинские беспилотники попытались попасть в Севастопольскую бухту, но были встречены стрельбой из стрелкового оружия и работой ПВО. Движение морского пассажирского транспорта приостанавливали.

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