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    Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотников

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    Утром в среду, 22 марта, Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников — были уничтожены три объекта, военные корабли не пострадали. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, беспилотники попытались попасть в Севастопольскую бухту, но были встречены стрельбой из стрелкового оружия и работой ПВО. «От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

    Как стало известно ранее, в Севастопольской бухте около 5:00 часов приостановили движение пассажирского транспорта.

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    СевастопольАтака беспилотников
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