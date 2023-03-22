Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотников

Утром в среду, 22 марта, Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников — были уничтожены три объекта, военные корабли не пострадали. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники попытались попасть в Севастопольскую бухту, но были встречены стрельбой из стрелкового оружия и работой ПВО. «От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Севастопольской бухте около 5:00 часов приостановили движение пассажирского транспорта.