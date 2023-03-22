Комздрав: После массового ДТП на юге Петербурга в больнице остаются трое

Комитет по здравоохранению Петербурга 22 марта уточнил число госпитализированных после массового ДТП на Московском проспекте.



По данным комздрава, в больницы были доставлены 8 человек, пятеро были отпущены на амбулаторное лечение. В стационаре остаются трое — два ребенка и взрослый. У всех травмы средней степени тяжести.



Накануне вечером на Московском шоссе фура спровоцировала аварию с автобусом и легковыми автомобилями. Водитель большегруза с дагестанскими номерами оказался пьян. В отношении него составили девять административных протоколов.

