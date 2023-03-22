Депутаты предложили штрафовать за выгул потенциально опасных собак без намордника

Петербургский парламент предложил ввести в России штрафы за выгул без намордника и поводка потенциально опасных пород собак. Такой проект федеральной инициативы Законодательное собрание приняло в первом чтении на заседании 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».

Инициатива подразумевает, что за выгул собаки потенциально опасной породы без «средств защиты» владельцев ждет штраф от 1 500 до 3 000 рублей, если собственник — должностное лицо, то штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, если юрлицо — от 15 до 30 тысяч рублей.



Наказание не распространяется на ситуации, когда собака выгуливается на огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного либо находится у него в пользовании.

Как указано в пояснительной записке, перечень потенциально опасных пород собак утверждается правительством РФ. В настоящее время в списке числятся 12 пород и их метисы. Федеральный закон запрещает выгул таких животных без намордника и поводка, однако не предполагает ответственности за нарушение.



Один из авторов законопроекта, единоросс Андрей Рябоконь, напомнил недавний случай, когда питбуль напал на 10-летнюю девочку. Он также привел пример, когда штрафы могут коснуться юридических лиц: в случае, если собака была помещена в зоогостиницу, и ее выгуливает сотрудник заведения.



Кроме того, его коллеги по парламенту интересовались, не легче ли внести правки в региональное законодательство. Соавтор инициативы пояснил: составлять протоколы по городскому закону могут чиновники и муниципальные власти, что работает слабо, а если скорректировать Кодекс об административных правонарушениях, тогда полномочия получит полиция.

На региональном уровне в Петербурге действует запрет на выгул без намордников и поводка для собак выше 40 см.

Депутаты отметили, что идея ввести наказание — правильная, однако констатировали, что законопроект требует доработки.

