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    Спонсоры ПТУ и вузов получат налоговые льготы в Петербурге

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    Меценаты, которые помогают петербургским вузам и техникумам, передавая в дар движимое имущество, смогут получать налоговые льготы. Соответствующий законопроект Заксобрание города приняло в третьем чтении на заседании 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».

    Льгота предоставляется в виде инвестиционного налогового вычета. Обязательное условие: и сам меценат (либо его подразделение), и получатель должны располагаться в Петербурге. Размер льготы — не более 100 % стоимости переданного имущества, но не более установленного в законодательстве максимума.

    В первую очередь речь идет образовательных учреждениях с техническим уклоном. Авторы законопроекта при первом чтении приводили примеры направлений: робототехника, информатика, горное дело, строительство и другое.

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    ПетербургПТУНалоговые льготы
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