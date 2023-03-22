Спонсоры ПТУ и вузов получат налоговые льготы в Петербурге

Меценаты, которые помогают петербургским вузам и техникумам, передавая в дар движимое имущество, смогут получать налоговые льготы. Соответствующий законопроект Заксобрание города приняло в третьем чтении на заседании 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».
Льгота предоставляется в виде инвестиционного налогового вычета. Обязательное условие: и сам меценат (либо его подразделение), и получатель должны располагаться в Петербурге. Размер льготы — не более 100 % стоимости переданного имущества, но не более установленного в законодательстве максимума.
В первую очередь речь идет образовательных учреждениях с техническим уклоном. Авторы законопроекта при первом чтении приводили примеры направлений: робототехника, информатика, горное дело, строительство и другое.