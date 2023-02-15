В Петербурге введут налоговые льготы для меценатов вузов и техникумов

Речь идет об образовательных учреждениях с техническими направлениями (в частности, техника и технологии, строительство, горное дело, информатика, робототехника). Как пояснил глава фракции «Единой России» Павел Крупник (законопроект внесен от фракции), речь идет о специальностях, которые востребованы на рынке Петербурга.

В Петербурге бизнес, который поддерживает вузы, колледжи и техникумы с помощью передачи движимого имущества, сможет получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города приняло в первом чтении 15 февраля, передает корреспондент «Фонтанки».

Налоговые льготы предлагаются только за поддержку с помощью передачи движимого имущества (например, компьютеры и другая техника), поддержка деньгами права на льготу не даст.



Льгота заключается в праве на применение инвестиционного налогового вычета — не более 100 % суммы расходов в виде стоимости движимого имущества (за исключением денежных средств), безвозмездно переданного вузам и колледжам, которые имеют госаккредитацию.

