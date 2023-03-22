В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций и сообщили «об эвакуации при помощи паромных переправ»

Потоки нескольких радиостанций взломали в Крыму. Об этом 22 марта рассказал советник главы региона Олег Крючков. «Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома», — написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по радио распространяется ложная информация «об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред».
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы города.
В Севастополе все спокойно, уточнил он.
Ранее стало известно о ночной атаке беспилотников, которые пытались попасть в Севастопольскую бухту.