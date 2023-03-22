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    В Крыму взломали потоки нескольких радиостанций и сообщили «об эвакуации при помощи паромных переправ»

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    Потоки нескольких радиостанций взломали в Крыму. Об этом 22 марта рассказал советник главы региона Олег Крючков. «Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома», — написал он в своем Telegram-канале.

    Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по радио распространяется ложная информация «об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред».

    Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    РаZVожаев

    «После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем», — говорится в сообщении в Telegram-канале главы города.

    В Севастополе все спокойно, уточнил он.

    Ранее стало известно о ночной атаке беспилотников, которые пытались попасть в Севастопольскую бухту.

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