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    Си Цзиньпин уехал из России

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    Председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в Москву. Утром 22 марта он покинул Россию, передаёт ТАСС.

    В аэропорту Внуково-2 китайского лидера провожали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица, состоялась торжественная церемония — были подняты флаги двух стран и исполнены гимны.

    РФ стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания 10 марта на третий срок. Двухдневная программа в Москве включала переговоры с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет и в широком составе делегаций. По итогам переговоров опубликованы два совместных заявления. На неформальной встрече Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году.

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