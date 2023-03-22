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    Семья с маленькими детьми погибла в Москве в огне

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    Фото: прокуратура Москвы
    Фото: ГСУ СК по Москве
    Фото: ГСУ СК по Москве
    Фото: прокуратура Москвы
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    Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новой Москве, в поселении Вороновском, в ночь с 21 на 22 марта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщают столичные ГСУ СК и прокуратура.

    РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передает, что вызов по адресу: село Вороново, дом 94, поступил в 23:23. В двухквартирном одноэтажном доме загорелась одна из квартир, огонь охватил 80 квадратных метров. Пожарные нашли четверых погибших: двух взрослых и двух детей. По данным прокуратуры, это супруги — женщина 1996 года рождения и мужчина 1992 года рождения и их дети — мальчик 2020 года рождения и девочка 2019 года рождения (им от 2 до 4 лет).

    Фото: прокуратура Москвы
    Фото: прокуратура Москвы
    Фото: прокуратура Москвы
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    Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, планируется опросить очевидцев.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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