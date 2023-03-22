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    «С передачей это никак не связано». Упавший в эфире у Соловьева гость рассказал «Фонтанке», почему так получилось

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    Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в эфире передачи Владимира Соловьева, почувствовал себя плохо ненадолго. Об этом он 21 марта рассказал «Фонтанке», уточнив, что с обсуждениями в студии инцидент не был связан.

    «Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. [В итоге] буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», – уточнил Карнеев. Он пояснил, что, кажется, не терял сознание, а просто упал.

    «Фонтанка» показывала, как произошёл инцидент. Кроме Карнеева, приглашенными гостями были член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

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    Владимир Соловьев
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    Гость22 Мар 2023 в 00:37
    шапероид угробит всех
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