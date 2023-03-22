«С передачей это никак не связано». Упавший в эфире у Соловьева гость рассказал «Фонтанке», почему так получилось

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в эфире передачи Владимира Соловьева, почувствовал себя плохо ненадолго. Об этом он 21 марта рассказал «Фонтанке», уточнив, что с обсуждениями в студии инцидент не был связан.

«Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. [В итоге] буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», – уточнил Карнеев. Он пояснил, что, кажется, не терял сознание, а просто упал.