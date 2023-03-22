Фото: Zuma / TASS Поделиться Поделиться





Пока ученые пишут с помощью новой продвинутой нейросети ChatGPT научные статьи, а программисты ищут ошибки в коде, корреспондент «Фонтанки» попробовала приспособить ее под свои повседневные дела.

Придумает, что съесть на обед



Эксперимент «Фонтанки» начался с просьбы составить план питания на неделю. Боту были выданы вводные: рацион должен состоять из простых и быстрых блюд с общей калорийностью не более 1700 ккал. Без мяса, но сбалансированный, с правильным соотношением белков, жиров и углеводов. Ещё я попросила добавить к завтраку, обеду и ужину какой-нибудь перекус перед сном.



С первого раза задача оказалась неподъемной. На шестом дне ChatGPT упрямо зависал, а потом выдавал ошибку. Калорийность тоже не сходилась: вместо 1700 ккал получалось всего 1200. Половина перекусов оказалась… странной. Например, в понедельник бот предлагал довольствоваться «цельнозерновым хлебом с маслом из семян подсолнечника», а в субботу — «яблоком и миндальными орехами».



Поделиться Поделиться





Поделиться Поделиться





На список всех уточнений разом ChatGPT не реагировал, поэтому изменения пришлось вносить по порядку, не больше чем одно-два за сообщение. Получилось вполне прилично, хотя по калорийности отдельных позиций бот явно продолжал привирать. Совет перекусить куском хлеба с подсолнечным маслом остался на месте, но просить снова всё переписывать я не стала. Вместо этого уточнила, чем можно заменить именно эту позицию. Чат-бот предложил крекер с авокадо, тост с омлетом и «кусок фрукта с орехами и сухофруктами». Ладно, бог с ним, с перекусом. Обойдусь.



Составит сообщения, которые не хочется писать

В последней серии «Саус Парка» герои использовали ChatGPT, чтобы писать романтические сообщения своим девушкам. Я решила усложнить эту задачу и попросила чат-бот обратиться к шеф-редактору «Фонтанки» с просьбой дать мне отгул. Вот как выглядел первый вариант:



Поделиться Поделиться





Нет, в таком виде, пожалуй, подлог был бы слишком очевиден. Я уточнила, что сообщение должно подходить для пересылки в мессенджере и попросила обращаться на «ты». Второй вариант был уже почти настоящим:

Поделиться Поделиться





На мой вкус, все равно слишком официально, но пусть будет так. В ответ я получила лаконичное «Можешь», поэтому будем считать, что ChatGPT справился.

Вдохновившись этим успехом, я попросила чат-бот составить обращение в сервис доставки еды, который привез твердый авокадо с надписью «Проверено: спелое». Обнаружила я это, конечно, уже в момент готовки.

Готовое сообщение ушло в службу поддержки с минимальными правками. Получилось даже лучше, чем обычно: мне не только компенсировали стоимость товара баллами, но и предложили скидку на следующую покупку.



Перескажет нужную статью (или нет)

Начитавшись о том, как ловко ChatGPT пересказывает тексты в одном абзаце, я попросила его уложить в этот объем мартовскую статью Владимира Путина «Россия и Китай — партнёрство, устремленное в будущее». Первым делом чат-бот мне наврал: заявил, что в тексте говорится про успехи «Спутника V».



Поделиться Поделиться





В ответ на возражение ChatGPT сразу признался в ошибке и объяснил, что не может открыть статью на сайте Кремля, так как для чат-бота он заблокирован. Все остальные попытки успехом тоже не увенчались: когда я отправляла текст, он оказывался слишком длинным, а когда попыталась указать название, ChatGPT заверил, что Путин такую статью не писал. В итоге мы сошлись на том, что о событиях после 2021 года он знает мало.

Чтобы придумать альтернативное задание, я выудила из переписки с бывшим научным руководителем книгу о Сократе и отправила в чат-бот часть введения. Получилось неплохо: ChatGPT сократил текст раза в четыре и сделал его намного проще.



Поделиться Поделиться





Подкинет идеи для отдыха

Последние несколько лет я борюсь с бессонницей, поэтому последний запрос был о наболевшем: чем стоит заняться вечером, чтобы потом лучше спалось. ChatGPT выдал список вполне стандартных рекомендаций о том, как улучшить сон, а потом посоветовал подходящий досуг для вечера. В списке были чтение, медитация, йога, короткая прогулка и принятие ванны.



Поделиться Поделиться





На этом моменте эксперимент пришлось завершить, потому что ближе к вечеру чат-бот постоянно выдавал ошибки и не дописывал свои ответы до конца. Впрочем, на английском языке диалог можно было продолжать: ChatGPT любезно посоветовал мне подходящие упражнения из йоги и подсказал, какие сериалы стоит посмотреть любителям «Декстера».

С нейросетью общалась Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»