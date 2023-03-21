Снег отступает, но есть и другие сюрпризы. Петербург принимает грязевые ванны

С петербургских улиц потихоньку сходит снег, но коварные лужи с них не исчезли. Теперь они смешиваются с вездесущей грязью, хранящей отпечатки множества ног.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
По вязким дорожкам 21 марта прогулялись фотокорреспонденты «Фонтанки». Коричневатые озера мешают горожанам гулять по паркам, зато, кажется, совершенно не смущают голубей — принимать ванны они готовы и так. За чистоту уже борются городские службы: против грязи выходят сотрудники со щетками и поливальными шлангами.
Как писала «Фонтанка», дорожные предприятия активно чистят входы в ливневую канализацию, чтобы город не «поплыл» после таяния. Также за неделю на утилизацию отправили более 120 тысяч кубометров снега.
Тем временем накануне петербургская погода поставила рекорд: среднесуточная температура воздуха составила +6,4 градуса, превысив показатель 1990 года на 0,3 градуса.