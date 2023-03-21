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    Снег отступает, но есть и другие сюрпризы. Петербург принимает грязевые ванны

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    С петербургских улиц потихоньку сходит снег, но коварные лужи с них не исчезли. Теперь они смешиваются с вездесущей грязью, хранящей отпечатки множества ног.

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    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    По вязким дорожкам 21 марта прогулялись фотокорреспонденты «Фонтанки». Коричневатые озера мешают горожанам гулять по паркам, зато, кажется, совершенно не смущают голубей — принимать ванны они готовы и так. За чистоту уже борются городские службы: против грязи выходят сотрудники со щетками и поливальными шлангами.

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    Как писала «Фонтанка», дорожные предприятия активно чистят входы в ливневую канализацию, чтобы город не «поплыл» после таяния. Также за неделю на утилизацию отправили более 120 тысяч кубометров снега.

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    Тем временем накануне петербургская погода поставила рекорд: среднесуточная температура воздуха составила +6,4 градуса, превысив показатель 1990 года на 0,3 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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