Рекорд всё-таки есть. Петербург пережил самое тёплое 20 марта в истории

Погода в Петербурге в понедельник всё-таки поставила рекорд. Максимальная дневная температура не достигла экстремума , а вот среднесуточная температура с этим справилась. Об этом сообщает 21 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале .

По его словам, вчера он направил всё внимание на максимальную дневную температуру воздуха, а про среднесуточную забыл и теперь исправляется. Минувший день стал самым теплым 20 марта в Петербурге.



«Среднесуточная температура воздуха составила +6,4 гр., а до этого рекордное значение +6,1 гр. было отмечено в том же 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 гр.», — пишет Колесов.

