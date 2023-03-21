    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.24eur82.37

    Рекорд всё-таки есть. Петербург пережил самое тёплое 20 марта в истории

    3712
    5 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / «Одна кормушка в лесу»
    ПоделитьсяПоделиться

    Погода в Петербурге в понедельник всё-таки поставила рекорд. Максимальная дневная температура не достигла экстремума, а вот среднесуточная температура с этим справилась. Об этом сообщает 21 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, вчера он направил всё внимание на максимальную дневную температуру воздуха, а про среднесуточную забыл и теперь исправляется. Минувший день стал самым теплым 20 марта в Петербурге.

    «Среднесуточная температура воздуха составила +6,4 гр., а до этого рекордное значение +6,1 гр. было отмечено в том же 1990 году. Так что новый рекорд перекрыл старый сразу на 0,3 гр.», — пишет Колесов.

    Тем не менее и максимальная дневная температура была самой высокой с начала года. На этом «череда экстремумов не заканчивается». Следующий рекорд может быть поставлен в четверг, 23 марта, когда очень тепло будет и ночью, и днём.

    «Дневную максимальную температуру явно перекрыть не получится, но самая теплая ночь или самые теплые сутки могут быть», — добавляет синоптик.

    Фото: Антон Кубышкин / «Одна кормушка в лесу»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПогода весной
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close