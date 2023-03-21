Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Действующий президент Турции официально стал кандидатом на предстоящих президентских выборах от партии «Республиканский альянс». Заявление было подано в Высший избирательный совет 21 марта, передает РИА Новости.

Оппонентом Эрдогана станет лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Опросы электората пока не выявили фаворита предвыборной гонки, но для действующего главы государства ситуация осложняется серией разрушительных землетрясений, которые унесли жизни более 50 тысяч человек, а также непростой ситуацией в экономике.

Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от желающих баллотироваться в президенты будут приниматься до 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта, а 31 марта будет опубликован окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания.