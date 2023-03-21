При пожаре в жилом доме на Костюшко есть погибший и пострадавшая

Пожар в квартире двенадцатиэтажки в Московском районе Петербурга, разгоревшийся утром 21 марта, оказался смертельным.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в однокомнатной квартире на улице Костюшко, 10, обгорела обстановка на площади в двадцать квадратных метров. В 11:35 пожар ликвидировали. Сорок жильцов с верхних этажей ждали этого за пределами квартир.

Без жертв не обошлось. В ведомстве уточнили, что погиб мужчина, пострадавшую женщину увезли в больницу.

Огонь, вырывающийся из окна третьего этажа, показала читательница «Фонтанки». По данным МЧС, в половине одиннадцатого утра на место выехали четыре расчёта.