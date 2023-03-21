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    На Костюшко двадцать пожарных тушат полыхающую квартиру

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    Квартирный пожар тушат в Московском районе Петербурга утром 21 марта. Читательница «Фонтанки» показала, как огнеборцы подбираются к охваченному пламенем окну.

    читательница «Фонтанки» Марина

    читательница «Фонтанки» Дарья

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Костюшко, 10, поступил на пульт дежурного незадолго до половины одиннадцатого утра. На место выехали двадцать сотрудников в составе четырёх расчётов.

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    Судя по видео, огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома. Площадь пожара уточняется.

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