Вход на станцию метро «Черная речка» ограничивается по вечерам почти на неделю

С 21 марта в Петербурге меняется график работы наземного вестибюля станции метро «Черная речка». Ограничения будут вводиться на час каждый вечер до конца недели.



С 21 по 26 марта в период с 18:00 до 19:00 по рабочим дням вход на станцию «Черная речка» будет ограничен, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Там будут капитально ремонтировать эскалатор.

При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят планировать маршрут заранее с учетом изменений.