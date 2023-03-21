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    Вход на станцию метро «Черная речка» ограничивается по вечерам почти на неделю

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    С 21 марта в Петербурге меняется график работы наземного вестибюля станции метро «Черная речка». Ограничения будут вводиться на час каждый вечер до конца недели.

    С 21 по 26 марта в период с 18:00 до 19:00 по рабочим дням вход на станцию «Черная речка» будет ограничен, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Там будут капитально ремонтировать эскалатор.

    При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят планировать маршрут заранее с учетом изменений.

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    ПетербургМетроСтанция метро Черная речка
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