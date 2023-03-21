Поставщики риса уведомили сети о повышении цен

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен — возможно, на 10–30 % . Причиной стали проблемы с урожаем риса из-за неблагоприятных условий в Краснодарском крае, где выращивается основной объём этой сельхозкультуры. Об этом 21 марта пишет «Коммерсантъ».



Весной 2022 года на Федоровском гидроузле, который обеспечивал водой большую часть рисовых полей края, произошла авария. Из-за этого площадь рисовых чеков сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса — на 24 % , до 650 тыс. тонн.



Несколько крупных сетей подтвердили изданию, что производители уведомили их о повышении цен на рисовую крупу. Решения о пересмотре цен для покупателей ещё не приняты. Один из собеседников отметил, что учитывая востребованность товара, «сети как могут сдерживают рост цен на полке».

