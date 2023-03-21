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    Поставщики риса уведомили сети о повышении цен

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    Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен — возможно, на 10–30 %. Причиной стали проблемы с урожаем риса из-за неблагоприятных условий в Краснодарском крае, где выращивается основной объём этой сельхозкультуры. Об этом 21 марта пишет «Коммерсантъ».

    Весной 2022 года на Федоровском гидроузле, который обеспечивал водой большую часть рисовых полей края, произошла авария. Из-за этого площадь рисовых чеков сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса — на 24 %, до 650 тыс. тонн.

    Несколько крупных сетей подтвердили изданию, что производители уведомили их о повышении цен на рисовую крупу. Решения о пересмотре цен для покупателей ещё не приняты. Один из собеседников отметил, что учитывая востребованность товара, «сети как могут сдерживают рост цен на полке».

    «Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется»,— говорит представитель «Ленты».

    Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко полагает, что запасов риса для обеспечения внутреннего рынка достаточно — с учетом действующего запрета на экспорт риса из РФ. Поэтому предпосылок для роста оптовых цен нет. Более того, по его словам, союз ожидает снижения оптовых цен на рис в ближайшую неделю.

    По информации Росстата, в феврале 2022 года рис в рознице стоил в среднем 108,8 рубля за 1 килограмм, гречневая крупа — 100,1 рубля за 1 килограмм. По данным Руспродсоюза, в середине нынешнего марта рис первого сорта стоил в среднем 64,13 тысячи рублей за тонну против 51,6 тысячи рублей годом ранее и 63,7 тысячи рублей в феврале.

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