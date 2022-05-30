Глава РСЗ: Россия может получить на треть меньше риса из-за аварии гидроузла на Кубани. Цены на него вырастут

Производство риса в России может снизиться на 35 процентов из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. В период сева в рисовых чеках не хватает воды. Запасов хватит, но цены будут высокими, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.



«Обычно собираем 1,1 миллиона тонн риса в среднем — по последним годам. В этом году будет 700 тысяч тонн. Страна потребляет порядка одного миллиона тонн, из них 200 тысяч — длиннозерный, импортный рис, а излишки отправляем на экспорт», — рассказал он РИА Новости. По его словам, в этом году экспортироваться рис не будет, а запасов на внутреннее потребление хватит «тютелька в тютельку». Это приведет к высоким ценам на продукцию, хотя те, кто смог засеять рис, получат еще больше дохода.

