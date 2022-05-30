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    Глава РСЗ: Россия может получить на треть меньше риса из-за аварии гидроузла на Кубани. Цены на него вырастут

    Рост цен на рис в 2022 году из-за аварии гидроузла на Кубани в мае 2022 г.

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    26 комментариев

    Производство риса в России может снизиться на 35 процентов из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. В период сева в рисовых чеках не хватает воды. Запасов хватит, но цены будут высокими, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

    «Обычно собираем 1,1 миллиона тонн риса в среднем — по последним годам. В этом году будет 700 тысяч тонн. Страна потребляет порядка одного миллиона тонн, из них 200 тысяч — длиннозерный, импортный рис, а излишки отправляем на экспорт», — рассказал он РИА Новости. По его словам, в этом году экспортироваться рис не будет, а запасов на внутреннее потребление хватит «тютелька в тютельку». Это приведет к высоким ценам на продукцию, хотя те, кто смог засеять рис, получат еще больше дохода.

    Минсельхоз России ранее предложил запретить экспорт риса из страны в следующем полугодии. С начала года рис подорожал в среднем на 27,64 процента.

    Федоровский гидроузел на Кубани обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения рисовых чеков. С прошлого года на нем проводилась реконструкция. В конце апреля разрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений. Чтобы обеспечить водой рисосеющие хозяйства, к 11 мая возвели временную технологическую дамбу, но 13 мая произошло новое размывание.

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    Комментарии (26)

    altnec
    За двадцать с небольшим привеском лет Россельхозяне снесли под корень стратегические элеваторы - зернозранилища.
    Это как понимать, мать, ать. ть. При живых-то обеих особ комсомольских.
    274488045
    Почему нельзя для строительства дамбы привлечь МЧС и военных, раз из-за одной дамбы цена настолько зависит. Вообще, как это возможно, что в такой большой стране весь рис сосредоточен в одном месте?
    Slava_Rossii
    Почему из-за разгильдяйства региональных властей страдает весь российский народ? Где посадки?
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