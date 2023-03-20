Апперкот от бармена. Показываем, почему не нужно злить бартендеров Петербурга

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В честь дня святого Патрика бартендеры Петербурга устроили грандиозную Мешкобойню. Побывала на состязании и «Фонтанка»: о том, что творилось на ринге, в нашем горячем видео.
Бармены 14 баров сходились попарно на ринге в жаркой схватке, проверяли лица друг друга на прочность, а потом вымотанные, но счастливые, под рев групп поддержки и коллег по цеху благодарили друг друга за поединок. И не важно, кто выиграл, а кто проиграл: ведь главная цель — выпустить пар — была достигнута.
«Турнир о том, кто как умеет. Ребят заранее собрали, в течение месяца с ними занимались профессиональные тренеры, они сопоставили участников по весу и форме. Это просто развлечение — барная тусовка, основная идея которой — повеселиться», — рассказал организатор Александр Иванов, финансовый директор двух петербургских баров.
Ранее мы рассказывали, что замотивировало работников питейного цеха на схватку и какие призы были на кону.
Уже жалеете, что пропустили бой? Бармены обещали скоро повторить.