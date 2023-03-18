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    Бармены получили по лицу. День Святого Патрика в Петербурге отметили Великой Мешкобойней

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    2 комментария

    Пятничный вечер в Севкабель Порту даже не пытался быть томным. Под звуки джаза и под присмотром профессиональных рефери здесь разыгралась Великая Мешкобойня — турнир по боксу среди барменов-любителей. Барменский мордобой совпал с празднованием Дня Святого Патрика, который отмечают 17 марта в Ирландии не случайно: в лучших традициях дня — выпить ирландского эля и принять участие в массовых гуляньях и танцах.

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    Все 14 бартендеров — участников мешкобойни в боксе новички, за плечами разве что краткий курс молодого бойца.

    — Турнир о том, кто как умеет. Ребят заранее собрали, в течение месяца с ними занимались профессиональные тренеры, которые сопоставили участников по весу и форме. Это просто развлечение — барная тусовка, основная идея которой — повеселиться, — рассказал организатор Александр Иванов, финансовый директор двух петербургских баров.

    Для выяснения отношений бармены попарно сходились в ринге под присмотром профессионального рефери Николая, победителей каждого боя определяли владелец и тренер спортивного клуба «Клетка» Андрей Басынин и его коллега по цеху, приглашенная звезда и профессиональный боксер Сергей Геннадьевич. И все — под аккомпанемент энергичной музыки джазового оркестра и задорные выступления дам приятной наружности в бурлеск-шоу в антураже атмосферы 20-х годов прошлого столетия.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Бартендерам, по мнению публики, особенно отличившимся в боях, обещали призы зрительских симпатий — сертификаты на 50, 40 и 30 тысяч рублей от спонсора.

    — Давно хотел подраться в рамках бокса. Перефразируя одну замечательную фразу, скажу: если ты не готов получить по лицу, ты не должен работать в баре. Так я выразил свою готовность к работе в баре. Чисто для себя, для собственного опыта. Очень много драк происходило вокруг меня, но почему-то когда я отсутствовал в баре. Теперь всегда буду в нужное время в нужном месте, — рассказал победитель первого боя Игорь Друид.

    Возможности пощупать друг другу лица бартендеры ждали три года, с тех самых пор, как в Петербурге состоялась первая Великая Мешкобойня. Повторить состязание сначала мешал коронавирус, затем печальные события в мире. Как поделилась представитель организатора Илона Алборова: «Это не история про заработок. Все устали — это шанс вырваться из колеи расстройств последних событий, порадоваться. Сегодня получилось неплохо. Обязательно повторим».

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость18 Мар 2023 в 14:08
    Сборище идиотов!
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