Петербургские дачники-льготники будут бесплатно ездить на пригородных автобусах

В 2023 году для петербургских льготников сохранят бесплатный проезд на пригородных автобусах. Он действует в дачный сезон.



Проект постановления опубликован 20 марта. Согласно ему, проезд с 27 апреля по 31 октября в автобусах для льготников будет бесплатным. Комитету по транспорту нужно будет утвердить конкретный перечень маршрутов.

Такую систему внедрили с прошлого года: до этого пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны труда, почетные доноры и ряд других категорий в аналогичные периоды платили 10% от стоимости проезда. С 2022-го цену билета им компенсируют целиком. Список маршрутов и порядок оформления проездного тогда же публиковался на сайте Смольного.