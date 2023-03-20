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    Петербургские дачники-льготники будут бесплатно ездить на пригородных автобусах

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    В 2023 году для петербургских льготников сохранят бесплатный проезд на пригородных автобусах. Он действует в дачный сезон.

    Проект постановления опубликован 20 марта. Согласно ему, проезд с 27 апреля по 31 октября в автобусах для льготников будет бесплатным. Комитету по транспорту нужно будет утвердить конкретный перечень маршрутов.

    Такую систему внедрили с прошлого года: до этого пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны труда, почетные доноры и ряд других категорий в аналогичные периоды платили 10% от стоимости проезда. С 2022-го цену билета им компенсируют целиком. Список маршрутов и порядок оформления проездного тогда же публиковался на сайте Смольного.

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    Пригородные автобусыЛьготникиПетербург
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